Зеленский: Похоже, теперь Россия больше настроена на перемирие

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский после звонка с Дональдом Трампом и европейскими партнерами заявил, что, похоже, теперь Россия больше настроена на прекращение огня. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает, но главное, чтобы они не обманули нас в деталях – ни нас, ни Соединенные Штаты", – рассказал глава государства.

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