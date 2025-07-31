РФ и Украина должны договориться до 8 августа, а Вашингтон готов к дополнительным мерам

Американский дипломат в ООН отреагировал на российский удар по Киеву и призвал прекратить военную поддержку Москвы

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 8 августа, а Соединенные Штаты готовы к дополнительным мерам для обеспечения мира. Об этом заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли во время заседания Совета безопасности ООН.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и длительном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – сказал чиновник.

Также он отметил, что США выражают соболезнования жертвам российской массированной атаки по Киеву и их семьям и требуют прекращения таких ударов.

Келли подчеркнул, что Украина – это суверенный член ООН, и имеет право защищать себя, напомнив о соглашении между Штатами и ООН, которое разрешила союзникам покупать американское оружие для Украины.

Однако, акцентировал дипломат, поддержка для Украины не соизмерима с поставками оружия и материально-технических средств в Россию ее партнерами, что позволяет Москве продолжать полномасштабное вторжение и оккупацию украинской территории.

"На прошлой неделе мы призвали все государства-члены ООН помочь положить конец войне, прекратив любую поддержку военных действий России. Сегодня мы повторяем этот призыв", – заявил представитель Штатов.

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Он напомнил, что Северная Корея поставила России боеприпасы, ракеты, военную технику и около 12 000 солдат, Иран – баллистику, дроны и другие технологии, а также чиновник акцентировал на решающей роли Китая в поддержке РФ.

"Китай, как отметили его представители, не поставляет оружие России напрямую. Однако Китай стал решающим фактором, способствующим военным усилиям России, поскольку является важнейшим поставщиком российской военной промышленности. В частности, Китай предоставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, дронов, технологию крылатых ракет и нитроцеллюлозы, которую Россия использует для изготовления пороховой смеси для оружия", – рассказал Келли.

Дипломат подчеркнул: если бы Китай серьезно относился к помощи в прекращении войны – он бы прекратил поставки этих важных компонентов в РФ.