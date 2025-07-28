КНДР передала России 6,5 млн боеприпасов и более 600 артсистем – внешняя разведка

Парад в КНДР (Фото: KCNA)

Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов различных калибров и сотни артсистем. Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос LIGA.net.

Сейчас КНДР остается основным иностранным поставщиком боеприпасов практически ко всем артиллерийским системам, которые есть на вооружении Вооруженных сил России и дополнительно поступают из Северной Кореи. Это мины калибра 82, 120, 140 мм, артиллерийские (реактивные) снаряды калибров 122, 130, 152 и 170 мм.

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По оценкам разведки, всего КНДР передала РФ не менее 6,5 млн единиц боеприпасов калибров 122 или 152 мм.

СВР также известно о передаче оккупантам значительного количества артиллерийских систем. КНДР предоставила России около 600 различных артиллерийских (реактивных) систем, минометов и ракетных комплексов собственной разработки, а именно:

→ несколько самоходных пусковых установок ОТРК KN-23/24 и 600 мм реактивных систем залпового огня KN-25;

→ около 120 единиц 240 мм реактивных систем залпового огня М-1991;

→ около 120 единиц 170 мм самоходных гаубиц М-1989 Koksan;

→ около 100 единиц 122 мм прицепных гаубиц Д-74И;

→ около 100 единиц 140 мм минометов М-1982;

→ по меньшей мере 165 единиц 107 мм РСЗО Туре 63.

"Несмотря на то, что по оценкам российских военных, отдельные образцы северокорейской артиллерии менее эффективны и ремонтопригодны, сотрудничество между КНДР и России в военно-технической сфере является обоюдно выгодным. КНДР – получает возможность проверить и усовершенствовать оружие собственного производства в современных боевых условиях, Россия – компенсировать боевые потери", – акцентировали в разведке.

В мае глава СВР Иващенко сообщал, что Северная Корея передала РФ по меньшей мере 6 млн артснарядов.

11 июля Буданов заявил, что Северная Корея сейчас поставляет до 40% боеприпасов России для войны против Украины. Однако конкретных цифр глава ГУР не назвал.

13 июля разведка Южной Кореи сообщила, что Пхеньян уже предоставил Москве 12 млн боеприпасов калибра 152 мм.