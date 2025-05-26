С начала большой войны Северная Корея передала России 6 млн артснарядов – глава СВР

В то же время россияне передают КНДР ракетные и космические технологии, утверждает Олег Иващенко

Олег Иващенко (Фото: пресс-служба СВР)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Пхеньян предоставил Москве около 6 млн артиллерийских снарядов. Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

По его словам, РФ ежегодно производит до 3 млн артснарядов калибров 122 мм и 152 мм. Еще от 2,5 млн до 3 млн снарядов России поставляет Северная Корея.

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Иващенко уточнил, что Россия уже получила от КНДР 6 млн боеприпасов. Также от КНДР были поставки самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм – по 120 единиц.

Глава СВР рассказал, что россияне взамен этого передают КНДР ракетные и космические технологии.

"Мы не исключаем, что это могут быть и технологии, касающиеся ядерного оружия или его усовершенствования. Мы знаем, что Северная Корея начала поставлять в Россию специалистов с соответствующим образованием для предприятий военно-промышленного комплекса, в частности самолетостроения", — акцентировал Иващенко.

Также, по его словам, из КНДР поставляется и рабочая сила для сельского хозяйства, строительства домов и дорог. Пхеньян в прошлом году направил в Россию 13 800 своих рабочих.