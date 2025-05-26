Від початку великої війни Північна Корея передала Росії 6 млн артснарядів – глава СЗР

Олег Іващенко (Фото: пресслужба СЗР)

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Пхеньян надав Москві близько 6 млн артилерійських снарядів. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За його словами, РФ щороку виробляє до 3 млн артснарядів калібрів 122 мм та 152 мм. Ще від 2,5 млн до 3 млн снарядів Росії постачає Північна Корея.

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Іващенко уточнив, що Росія вже отримала від КНДР 6 млн боєприпасів. Також від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм – по 120 одиниць.

Глава СЗР розповів, що росіяни натомість передають КНДР ракетні й космічні технології.

"Ми не виключаємо, що це можуть бути й технології, які стосуються ядерної зброї або її вдосконалення. Ми знаємо, що Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств військово-промислового комплексу, зокрема, літакобудування", – акцентував Іващенко.

Також, за його словами, з КНДР постачається і робоча сила для сільського господарства, будівництва будинків і доріг. Пхеньян минулого року надіслав до Росії 13 800 своїх робітників.