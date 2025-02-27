"Вони – основний бенефіціар вигод". Буданов розповів про роль КНДР у співпраці з Росією

За словами начальника ГУР, армія Північної Кореї зараз отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Північну Корею основним отримувачем вигод у російсько-українській війні. Таку думку він висловив у інтерв'ю для Укрінформу.

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"Для північних корейців тут якраз усе добре, тому що вони – основний бенефіціар вигод із цього процесу: їхня армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років", – сказав він.

Буданов нагадав, що перше застосування КНДРівців після підготовки в Росії показало, що це – "просто жахіття", тобто вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях.

Але вони повернуться до КНДР, почнуть перенавчати свою армію, а ще вони вже "обкатали" на війні своє озброєння в найзапекліших боях, наголосив Буданов.

Він нагадав про північнокорейські балістичні ракети KN-23, перші застосування яких у війні РФ проти України показали відхилення у півтора та більше кілометрів.

"Російські фахівці попрацювали з їхніми фахівцями на заводах, переробили, модернізували – і тепер ці ракети влучають у ціль", – сказав Буданов.

Також північнокорейські військові тепер знають, що таке дрони – раніше вони взагалі такого не бачили.

Начальник ГУР прогнозує, що тепер почнеться переоснащення і перенавчання армії Північної Кореї, і для Тихоокеанського регіону буде з’являтися нова загроза.

"Тому що одна справа – коли стріляли просто в бік Японського моря, і всі, як-то кажуть, нервували. Але, будьмо відвертими, всі ж розуміли, що і точність не та, і якість, хто його знає, як воно буде працювати, а тепер – все", – каже Буданов.

Що ж стосується самої Росії, то, за словами Буданова, сам факт застосування КНДРівців у війні загалом є принизливим як для країни, яка проголошує себе "майже із зазіханням на світового лідера" або щонайменше на другу армію світу.

24 лютого Буданов повідомляв, що росіяни отримали від Північної Кореї 120 далекобійних самохідних артилерійських установок та 120 реактивних систем залпового вогню.

27 лютого 2025 року стало відомо, що Північна Корея спрямувала додаткові війська для боїв у Курській області.