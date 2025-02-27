"Вони – основний бенефіціар вигод". Буданов розповів про роль КНДР у співпраці з Росією
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Північну Корею основним отримувачем вигод у російсько-українській війні. Таку думку він висловив у інтерв'ю для Укрінформу.
"Для північних корейців тут якраз усе добре, тому що вони – основний бенефіціар вигод із цього процесу: їхня армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років", – сказав він.
Буданов нагадав, що перше застосування КНДРівців після підготовки в Росії показало, що це – "просто жахіття", тобто вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях.
Але вони повернуться до КНДР, почнуть перенавчати свою армію, а ще вони вже "обкатали" на війні своє озброєння в найзапекліших боях, наголосив Буданов.
Він нагадав про північнокорейські балістичні ракети KN-23, перші застосування яких у війні РФ проти України показали відхилення у півтора та більше кілометрів.
"Російські фахівці попрацювали з їхніми фахівцями на заводах, переробили, модернізували – і тепер ці ракети влучають у ціль", – сказав Буданов.
Також північнокорейські військові тепер знають, що таке дрони – раніше вони взагалі такого не бачили.
Начальник ГУР прогнозує, що тепер почнеться переоснащення і перенавчання армії Північної Кореї, і для Тихоокеанського регіону буде з’являтися нова загроза.
"Тому що одна справа – коли стріляли просто в бік Японського моря, і всі, як-то кажуть, нервували. Але, будьмо відвертими, всі ж розуміли, що і точність не та, і якість, хто його знає, як воно буде працювати, а тепер – все", – каже Буданов.
Що ж стосується самої Росії, то, за словами Буданова, сам факт застосування КНДРівців у війні загалом є принизливим як для країни, яка проголошує себе "майже із зазіханням на світового лідера" або щонайменше на другу армію світу.
- 24 лютого Буданов повідомляв, що росіяни отримали від Північної Кореї 120 далекобійних самохідних артилерійських установок та 120 реактивних систем залпового вогню.
- 27 лютого 2025 року стало відомо, що Північна Корея спрямувала додаткові війська для боїв у Курській області.