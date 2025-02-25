"Доволі значні цифри". Буданов назвав кількість САУ та РСЗВ, які Росія отримала від Північної Кореї

Голова розвідки зазначив, що КНДР уже поставила цю техніку до військ РФ і ті почали її використовувати

Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Росіяни отримали від Північної Кореї 120 далекобійних самохідних артилерійських установок та 120 реактивних систем залпового вогню, повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net, він розповів на спеціальній зустрічі YES із нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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За словами Буданова, КНДР уже поставила цю техніку до військ РФ і ті почали її використовувати. Йдеться про 120 САУ калібру 170 міліметрів (далекобійна артилерія, напевно, йдеться про системи Koksan. – Ред.) та 120 РСЗВ калібру 240 мм.

"Це доволі такі значні цифри", – наголосив очільник ГУР.

Він додав, що "взагалі інше питання", скільки ще озброєння Північної Кореї постачається до Росії.

Голова розвідки зазначив, що КНДР надає окупантам 49% артилерійських боєприпасів калібру 122-152 мм і реактивних снарядів до РСЗВ калібру 122 мм (зокрема, такий у систем "Град". – Ред.).