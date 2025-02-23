Буданов: Росії потрібне припинення вогню, проте точної дати, коли воно станеться, – не існує

Начальник ГУР заявив, що згідно зі стратегічним плануванням окупантів, їм потрібно вийти з війни до 2026 року

Кирило Буданов (Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими)

Для нарощення сил Росії потрібне припинення вогню, точної дати, коли воно станеться, наразі не існує. Про це, як передає журналістка LIGA.net, заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у кулуарах форуму " Україна. Рік 2025".

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"Як мінімум, РФ потрібна передишка, припинення вогню для того, щоб наростити сили. Не вистачає сил. Все дуже просто пояснюється. Це одна причина. Друга – велика фінансова ціна дня війни для РФ", – розповів Буданов.

Водночас він не відповів, чи потрібна Україні передишка Росії: "Розвідка завжди відповідає за сторону іншу, не за свою".

Голова розвідки вважає, що припинення вогню може відбутися, коли всі сторони війни "будуть повністю готові", вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо той буде реалістичним.

До цього припинення вогню неможливе – і в односторонньому порядку нереально зробити це, наголосив очільник ГУР.

Він наголосив, що наразі не існує конкретної дати, коли припинення вогню може відбутися.

"Ця дата залежить від того, коли всі сторони на щось погодяться. Вони, може, і мріють про якусь дату. Але це не означає, що вона реальна", – пояснив голова розвідки.

Також Буданов зауважив, що він особисто бачив стратегічні планувальні документи РФ до 2045 року, у яких "чітко написано", що якщо Росія до 2026 року не вийде з війни, то на найближчий розрахунковий термін вона точно випаде з можливості стати наддержавою і навряд чи буде навіть регіональним лідером.