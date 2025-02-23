Буданов: РФ нужно прекращение огня, но не существует точной даты, когда оно произойдет

Начальник ГУР заявил, что согласно стратегическому планированию оккупантов, им нужно выйти из войны до 2026 года

Кирилл Буданов (Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными)

Для наращивания сил России нужно прекращение огня, точной даты, когда оно произойдет, пока не существует. Об этом, как передает журналистка LIGA.net, заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в кулуарах форума " Украина. Год 2025".

"Как минимум, РФ нужна передышка, прекращение огня для того, чтобы нарастить силы. Не хватает сил. Все очень просто объясняется. Это одна причина. Вторая – большая финансовая цена дня войны для РФ", – рассказал Буданов.

В то же время он не ответил, нужна ли Украине передышка России: "Разведка всегда отвечает за другую сторону, не за свою".

Глава разведки считает, что прекращение огня может произойти, когда все стороны войны будут полностью готовы, выработают план, алгоритм, который согласуют, если тот будет реалистичным.

До этого прекращение огня невозможно – и в одностороннем порядке нереально сделать это, подчеркнул глава ГУР.

Он подчеркнул, что пока не существует конкретной даты, когда прекращение огня может произойти.

"Эта дата зависит от того, когда все стороны на что-нибудь согласятся. Они, может, и мечтают о какой-то дате. Но это не значит, что она реальна", – пояснил глава разведки.

Также Буданов отметил, что он лично видел стратегические планировочные документы РФ до 2045 года, в которых "четко написано", что если Россия до 2026 года не выйдет из войны, то на ближайший расчетный срок она точно выпадет из возможности стать сверхдержавой и вряд ли будет даже региональным лидером.