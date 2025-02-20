Буданов о прекращении огня в 2025 году: Думаю, это произойдет

По словам главы ГУР, есть предпосылки для достижения соглашения о прекращении огня

Кирилл Буданов (скриншот из интервью Эйнулле Фатуллаеву)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что прекращения огня между Украиной и Россией можно достичь в 2025 году. Об этом он сказал в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Буданов согласился с тем, что есть высокая вероятность для достижения режима прекращения огня в Украине.

"Предпосылки для этого есть", – сказал он.

Также главу ГУР спросили: удастся ли Украине достичь режима прекращения огня именно в 2025 году. Он ответил, что есть много составляющих для того, чтобы это произошло, но подчеркнул, что это исключительно его личное мнение.

"Несмотря на то что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны насколько это только возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько эффективно – это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет", – сказал Буданов.

13 февраля глава Евросовета заявил, что мирное соглашение по Украине не должно ограничиваться прекращением огня.

18 февраля Буданов сообщал, что российские специалисты доработали северокорейскую ракету KN-23.

19 февраля в интервью Defence24 Буданов заявил, что Украине будет очень тяжело без США.