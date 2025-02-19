Буданов: Скажем откровенно – без США нам будет очень тяжело

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина должна делать все возможное для продолжения военной помощи от Штатов, ведь "один в поле не воин". Об этом он сказал в интервью Defence24.

В контексте потенциальных мирных переговоров и их последствий у Буданова спросили про его прогнозы касательно дальнейшей военно-политической поддержки Украины со стороны США и Европы и существует ли риск уменьшения участия Запада.

"Скажем откровенно – без США нам будет очень тяжело. Мы должны сделать все возможное, чтобы они поддерживали Украину. Как свидетельствует известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", – сказал он.

Кроме того, подчеркнул глава ГУР, это сотрудничество "явно двустороннее и взаимовыгодное".

"Что касается Европы, то без Украины невозможно представить глобальную безопасность европейского континента. И без нашей героической армии, ныне самой большой в Европе, закаленной в самой большой войне после Второй мировой", – подытожил Буданов.