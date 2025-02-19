Буданов: Скажем откровенно – без США нам будет очень тяжело
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина должна делать все возможное для продолжения военной помощи от Штатов, ведь "один в поле не воин". Об этом он сказал в интервью Defence24.
В контексте потенциальных мирных переговоров и их последствий у Буданова спросили про его прогнозы касательно дальнейшей военно-политической поддержки Украины со стороны США и Европы и существует ли риск уменьшения участия Запада.
"Скажем откровенно – без США нам будет очень тяжело. Мы должны сделать все возможное, чтобы они поддерживали Украину. Как свидетельствует известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", – сказал он.
Кроме того, подчеркнул глава ГУР, это сотрудничество "явно двустороннее и взаимовыгодное".
"Что касается Европы, то без Украины невозможно представить глобальную безопасность европейского континента. И без нашей героической армии, ныне самой большой в Европе, закаленной в самой большой войне после Второй мировой", – подытожил Буданов.
- После возвращения на пост президента США Трамп потребовал у Украины доступ к редкоземельным металлам в обмен на военную помощь.
- Также Трамп и представители его команды призывают европейцев увеличить свою роль в поддержке Украины.
- По словам Зеленского, война обошлась Украине в $320 млрд, из которых $120 млрд – от украинских налогоплательщиков, а $200 млрд – от США и Европы. Штаты предоставили Украине оружия на $67 млрд, еще $31 млрд – это финансовая помощь в бюджет и гуманитарные программы.