Буданов: Скажемо відверто – без США нам буде дуже важко
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна повинна робити все можливе задля продовження військової допомоги від Штатів, адже "один у полі не воїн". Про це він сказав в інтерв'ю Defence24.
В контексті потенційних мирних переговорів та їхніх наслідків Буданова запитали про його прогнози щодо подальшої військово-політичної підтримки України з боку США та Європи і чи існує ризик зменшення участі Заходу.
"Скажемо відверто – без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, "один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів", – сказав він.
Крім того, наголосив очільник ГУР, ця співпраця є "явно двосторонньою та взаємовигідною".
"Що стосується Європи, то без України неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту. І без нашої героїчної армії, нині найбільшої в Європі, загартованої у найбільшій війні після Другої світової", – підсумував Буданов.
- Після повернення на посаду президента США Трамп став вимагати в України доступ до рідкоземельних металів в обмін на військову допомогу.
- Також Трамп та представники його команди закликають європейців збільшити свою роль у підтримці України.
- За словами Зеленського, війна коштувала Україні $320 млрд, з яких $120 млрд – від українських платників податків, а $200 млрд – від США та Європи. Штати надали Україні зброї на
$67 млрд, щ е $31 млрд – це фінансова допомога у бюджет і гуманітарні програми.