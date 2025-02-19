Буданов: Скажемо відверто – без США нам буде дуже важко

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна повинна робити все можливе задля продовження військової допомоги від Штатів, адже "один у полі не воїн". Про це він сказав в інтерв'ю Defence24.

В контексті потенційних мирних переговорів та їхніх наслідків Буданова запитали про його прогнози щодо подальшої військово-політичної підтримки України з боку США та Європи і чи існує ризик зменшення участі Заходу.

"Скажемо відверто – без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, "один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів", – сказав він.

Крім того, наголосив очільник ГУР, ця співпраця є "явно двосторонньою та взаємовигідною".

"Що стосується Європи, то без України неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту. І без нашої героїчної армії, нині найбільшої в Європі, загартованої у найбільшій війні після Другої світової", – підсумував Буданов.