Голова Пентагону відкинув думку про переговори як про "зраду" України
Міністр оборони США Піт Гегсет відкинув думку про те, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та прагнення до швидкого миру можуть бути "зрадою" України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Брюсселі, передає The Guardian.
"Зради немає, є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир шляхом переговорів", – сказав Гегсет.
Також міністр назвав президента США Дональда Трампа "найкращим перемовником на планеті", бо "він зібрав обидві сторони за стіл переговорів у прагненні миру".
Кажучи про теперішній стан НАТО, Гегсет назвав російську агресію фактором перезавантаження Альянсу та моментом "усвідомлення того, що цей союз має бути міцним, сильним і справжнім".
Також міністр оборони повторив думку чинної адміністрації про те, що фінансування оборони членами НАТО має бути збільшене, а Європа має взяти на себе більшу роль у допомозі Україні.
За його словами, протистояння російській агресії є "важливою європейською відповідальністю".
"Президент Трамп закликав збільшити витрати на оборону загалом для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це невідкладна, реальна загроза для континенту, і ця агресія має стати тривожним дзвінком", – сказав Гегсет.
- Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з Путіним. Однією з тем обговорення була Україна.
- Після розмови з Путіним президент США зателефонував Зеленському.
- Дипломатії щодо завершення війни також буде присвячена поїздка до Європи спеціального представника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.