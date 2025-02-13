Європа вимагає участі у переговорах щодо російсько-української війни

У спільній заяві йдеться, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах наряду з американцями

Ілюстративне фото: Генштаб

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, Євросоюзу та України виступили зі спільною заявою про необхідність участі у подальших переговорах щодо російсько-української війни. Текст опублікувало МЗС України.

"Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах", – йдеться у заяві.

Автори наголосили на готовності зміцнювати підтримку України, допоки не буде досягнуто справедливого, всеосяжного та стійкого миру, який гарантує інтереси України та її європейських союзників.

Також зазначається, що Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки.

"Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", – йдеться в заяві.

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