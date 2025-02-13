Европа требует участия в переговорах о российско-украинской войне

В совместном заявлении сказано, что Украина и Европа должны принимать участие в любых переговорах наряду с американцами

Иллюстративное фото: Генштаб

Министры иностранных дел Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии, Евросоюза и Украины выступили с общим заявлением о необходимости участия в дальнейших переговорах по российско-украинской войне. Текст опубликовало МИД Украины.

"Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах", – говорится в заявлении.

Авторы подчеркнули готовность укреплять поддержку Украины, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и стойкий мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников.

Также отмечается, что Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности.

"Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы вместе работаем для усиления наших коллективных оборонных способностей", – сказано в заявлении.

12 февраля Трамп заявил, что у него был "длительный и продуктивный" телефонный разговор с Путиным. После этого он позвонил Зеленскому.

Затем Трамп заявил, что ожидает неоднократных личных встреч с Путиным, предположив, что они, вероятно, сначала встретятся в Саудовской Аравии.

13-22 февраля Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину, настроен на "жесткую дипломатию".

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