Келлог едет в Украину и Европу, настроен на "жесткую дипломатию"

Кот Келлог (Фото: x.com/SPE_Kellogg)

Специальный представитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля. Об этом сообщил Государственный департамент США.

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Отмечается, что визиты Келлога направлены на продвижение целей президента Штатов Дональда Трампа по обеспечению мира с помощью силы в Украине и защите интересов национальной безопасности Америки.

Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где будет общаться с союзниками и партнерами, готовыми работать со Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе.

"В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, мужественно выдержавшими почти три года войны", – сказано в сообщении.

Госдеп отмечает, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить", и Штаты готовы поддержать долгосрочное решение. Келлог настроен на проведение "жесткой дипломатии", которая пригодится для достижения цели Трампа.

Келлог сообщил, что готовясь к встрече с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции, он обсудил видение Трампа по восстановлению стабильности в Украине с послом Украины в Штатах Оксаной Маркаровой.

"Мы будем неустанно работать над прочным миром", – написал он.

12 февраля Трамп заявил, что у него был "длительный и продуктивный" телефонный разговор с диктатором РФ. После этого он позвонил Зеленскому.

Затем Трамп заявил, что ожидает неоднократной личной встречи с Путиным, предположив, что они, вероятно, сначала состоятся в Саудовской Аравии.

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