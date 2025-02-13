Келлог їде до України і Європи, налаштований на "жорстку дипломатію"

Кіт Келлог (Фото: x.com/SPE_Kellogg)

Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію й Україну 13-22 лютого. Про це повідомив Державний департамент США.

Зазначається, що візити Келлога спрямовані на просування мети президента Штатів Дональда Трампа щодо забезпечення миру за допомогою сили в Україні та захисту інтересів національної безпеки Америки.

Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки й відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі, де спілкуватиметься з союзниками й партнерами, які готові працювати зі Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі.

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни", – йдеться у повідомленні.

Держдеп наголошує, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити", і Штати готові підтримати довгострокове рішення. Келлог налаштований на проведення "жорсткої дипломатії", яка знадобиться для досягнення мети Трампа.

Келлог повідомив, що готуючись до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції, він обговорив бачення Трампа щодо відновлення стабільності в Україні з послом України в Штатах Оксаною Маркаровою.

"Ми будемо невтомно працювати над міцним миром", – написав він.

12 лютого Трамп заявив, що мав "тривалу та продуктивну" телефонну розмову з диктатором РФ. Після цього він подзвонив Зеленському.

Потім Трамп заявив, що очікує неодноразової особистої зустрічі з Путіним, припустивши, що вони, ймовірно, спочатку зустрінуться в Саудівській Аравії.

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