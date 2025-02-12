Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним у Саудівській Аравії

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у середу, що очікує неодноразової особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, припустивши, що вони, ймовірно, спочатку зустрінуться в Саудівській Аравії. Слова американського президента наводить газета The Hill.

"Зрештою, ми очікуємо на зустріч. Насправді ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди, і ми також зустрінемося, можливо, в Саудівській Аравії. Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії", – сказав Трамп, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті.

Терміни, коли відбудуться зустрічі, поки невідомі, але американський президент додав, що це буде "не в надто віддаленому майбутньому".

Коментарі Трампа прозвучали через кілька годин після того, як він розмовляв із Путіним телефоном.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила журналістам раніше того самого дня, що їй невідомо про будь-які умови, які мають бути виконані для проведення зустрічі.

3 лютого 2025 року Reuters писало, що Росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі місця проведення зустрічі Трампа з Путіним.

12 лютого Трамп заявив, що мав "тривалу та продуктивну" телефонну розмову з диктатором РФ і розкрив її деталі.