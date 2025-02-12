Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в среду, что ожидает неоднократной личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, допустив, что они, вероятно, поначалу встретятся в Саудовской Аравии. Слова американского президента приводит газета The Hill.

"В конце концов, мы ожидаем встречи. На самом деле мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда, и мы также встретимся, возможно, в Саудовской Аравии. Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", – сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

Сроки, когда состоятся встречи, пока неизвестны, но американский президент добавил, что это будет "не в слишком отдаленном будущем".

Комментарии Трампа прозвучали несколько часов спустя после того, как он разговаривал с Путиным по телефону.

Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам ранее в тот же день, что ей неизвестно о каких-либо условиях, которые должны быть выполнены для проведения встречи.

3 февраля 2025 года Reuters писало, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные места проведения встречи Трампа с Путиным.

12 февраля Трамп заявил, что имел "длительный и продуктивный" телефонный разговор с диктатором РФ и раскрыл его детали.