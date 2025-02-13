Глава Пентагона отверг мнение о переговорах как о "предательстве" Украины
Министр обороны США Пит Хегсет отверг мнение о том, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и стремление к скорейшему миру могут быть "предательством" Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе, передает The Guardian.
"Предательства нет, есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, в мир путем переговоров", – сказал Хегсет.
Также министр назвал президента США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком на планете", потому что "он собрал обе стороны за стол переговоров в стремлении к миру".
Говоря о нынешнем состоянии НАТО, Хегсет назвал российскую агрессию фактором перезагрузки Альянса и моментом "осознания того, что этот союз должен быть крепким, сильным и подлинным".
Министр обороны также повторил мнение действующей администрации о том, что финансирование обороны членами НАТО должно быть увеличено, а Европа должна взять на себя большую роль в помощи Украине.
По его словам, противостояние российской агрессии является "важной европейской ответственностью".
"Президент Трамп призвал увеличить расходы на оборону в целом для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это неотложная реальная угроза для континента, и эта агрессия должна стать тревожным звонком", – сказал Хегсет.
- Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с Путиным. Одной из тем обсуждения была Украина.
- После разговора с Путиным президент США позвонил Зеленскому.
- Дипломатии по завершению войны также будет посвящена поездка в Европу специального представителя президента США по вопросам России и Украины Кита Келлога.