Посли ЄС обговорять надання Україні військової допомоги на €5 млрд – Радіо Свобода

Допомогу можуть передати у 2025 році

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Посли Європейського Союзу 18 лютого обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на €5 млрд. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на проєкт документа, з яким ознайомився кореспондент.

У разі затвердження допомогу мають надати "найближчим часом" у 2025 році. ЄС планує передати 1,5 млн артилерійських боєприпасів великого калібру та системи протиповітряної оборони.

Також ЄС збирається надати високоточні ракети великої дальності, безпілотники та підтримати відновлення бригад Збройних Сил України (ідеться про навчання і спорядження військовослужбовців)

Цю допомогу хочуть передати частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об’єднують оборонну промисловість ЄС та України.

"Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", – зазначено в тексті проєкту рішення.

Також у ЄС нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії передали Україні допомоги на €134,5 млрд, зокрема військової – на €48,5 млрд.

Трамп та його команда регулярно заявляють про те, що Штати нібито значно випереджають Європу за розміром військової допомоги Україні й та має активізуватись.

17 лютого Трамп сказав, що дозволить європейським країнам купувати американську зброю для України.