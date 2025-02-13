Україна отримає 6000 німецьких дронів HX-2 зі стійкістю до РЕБ та здатністю ставати роєм

Bild пише, що на заваді постачанню стоїть позиція Шольца, але у компанії-виробнику вірять, що фінансування буде

Дрони HX-2 (Фото: Helsing)

Європейська оборонна компанія Helsing оголосила, що виготовить для України 6000 ударних безпілотників HX-2.

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Минуле замовлення було на 4000 одиниць моделі дрона HF-1, які зараз постачаються до України у партнерстві з промисловістю країни.

Нове постачання БпЛА робить Helsing одним з найбільших виробників ударних безпілотників у світі.

HX-2 був представлений наприкінці 2024 року. Компанія заявляє, що це високоточний безпілотник з дальністю дії до 100 км, максимальна швидкість якого становить 220 км/год. Вага озброєння досягає 12 кг.

Helsing стверджує, що передовий бортовий штучний інтелект забезпечує "повну стійкість" до систем радіоелектронної боротьби, а також — завдяки програмному забезпеченню Altra — декілька дронів можуть об'єднуватися у рої, контрольовані одним пілотом.

HX-2 був розроблений для масового виробництва і зі значно нижчою собівартістю за одиницю, зазначили в компанії.

Німецький таблоїд Bild пише, що постачання коштуватиме сотні мільйонів євро й має фінансуватися з 3 млрд євро допомоги Україні, яку наразі блокує канцлер Олаф Шольц. Проте, за даними медіа, компанія-виробник вірить, що постачання буде профінансоване федеральним урядом.

Також Helsing оголосив про закінчення будівництва першого заводу на півдні Німеччині, який здатен виробляти понад 1000 дронів HX-2 на місяць. У планах компанії — будувати підприємства у всій Європі з можливістю масштабувати обсяги виробництва до десятків тисяч одиниць у випадку конфлікту.