Україна отримає 6000 німецьких дронів HX-2 зі стійкістю до РЕБ та здатністю ставати роєм
Європейська оборонна компанія Helsing оголосила, що виготовить для України 6000 ударних безпілотників HX-2.
Минуле замовлення було на 4000 одиниць моделі дрона HF-1, які зараз постачаються до України у партнерстві з промисловістю країни.
Нове постачання БпЛА робить Helsing одним з найбільших виробників ударних безпілотників у світі.
HX-2 був представлений наприкінці 2024 року. Компанія заявляє, що це високоточний безпілотник з дальністю дії до 100 км, максимальна швидкість якого становить 220 км/год. Вага озброєння досягає 12 кг.
Helsing стверджує, що передовий бортовий штучний інтелект забезпечує "повну стійкість" до систем радіоелектронної боротьби, а також — завдяки програмному забезпеченню Altra — декілька дронів можуть об'єднуватися у рої, контрольовані одним пілотом.
HX-2 був розроблений для масового виробництва і зі значно нижчою собівартістю за одиницю, зазначили в компанії.
Німецький таблоїд Bild пише, що постачання коштуватиме сотні мільйонів євро й має фінансуватися з 3 млрд євро допомоги Україні, яку наразі блокує канцлер Олаф Шольц. Проте, за даними медіа, компанія-виробник вірить, що постачання буде профінансоване федеральним урядом.
Також Helsing оголосив про закінчення будівництва першого заводу на півдні Німеччині, який здатен виробляти понад 1000 дронів HX-2 на місяць. У планах компанії — будувати підприємства у всій Європі з можливістю масштабувати обсяги виробництва до десятків тисяч одиниць у випадку конфлікту.
- У медіа називають ці безпілотники "міні-Taurus", проводячи аналогію з далекобійними ракетами, які уряд Шольца послідовно відмовляється надавати Україні.
- Прямими аналогами дронів компанії Helsing називають російські "Ланцети" та американські Switchblade. Однак Bild зауважує, що ці німецькі безпілотники мають високу точність, більшу дальність і можуть знищувати російські танки та укриття, атакуючи їх із повітря на великій швидкості. Також ці безпілотники є дешевшими та "значно потужнішими"