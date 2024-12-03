Німеччина готується поставити Україні новітні дрони HX-2 – характеристики

Дрон здатен вражати цілі з високою точністю, використовуючи штучний інтелект, але залишаючись під контролем оператора

Фото: Helsing

Німецька компанія Helsing розробила HX-2, безпілотник зі штучним інтелектом, що має високу точність, здатність діяти у роях і працювати у складних умовах електронної боротьби. Про це йдеться на сайті компанії.

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Як зазначив співзасновник компанії Ніклас Келер, безпілотник розроблений для боротьби з броньованими цілями та захисту кордонів від можливих вторгнень.

"У разі масштабного розгортання вздовж кордонів HX-2 може слугувати потужним щитом проти вторгнення ворожих сухопутних сил", – додав Келер.

За словами співзасновника компанії Гундберта Шерфа, дрон відповідає сучасним викликам електронної війни.

"НАТО терміново потребує технологій для захисту цілісності східного флангу. HX-2 забезпечує автономність за допомогою програмного забезпечення і штучного інтелекту, зберігаючи водночас повний контроль і нагляд з боку людини. Електронна війна загрожувала підірвати здатність діяти, і ми повертаємо цю здатність операторам", – підсумував Шерф.

Як пише Defense Express, Німеччина планує поставити Україні 4000 таких безпілотників, які ще називають "міні-Taurus", що значно посилить оборонні можливості.

Наразі HX-2 вже запущений у виробництво, а його основна технологія успішно застосовується в Україні.

ДОВІДКА HX-2 – це високоточний боєприпас X-wing з електричним приводом та дальністю польоту до 100 км. Вдосконалений бортовий штучний інтелект забезпечує повну радіоелектронну боротьбу та стійкість до перешкод – можливості, розроблені та випробувані завдяки великому досвіду компанії Helsing в Україні. Працюючи у складі програмного забезпечення для розвідки та завдавання ударів Altra, кілька HX-2 можуть об'єднуватися у рої, якими керує одна людина-оператор. HX-2 – це високоточний боєприпас X-wing з електричним приводом та дальністю польоту до 100 км. Вдосконалений бортовий штучний інтелект забезпечує повну радіоелектронну боротьбу та стійкість до перешкод – можливості, розроблені та випробувані завдяки великому досвіду компанії Helsing в Україні. Працюючи у складі програмного забезпечення для розвідки та завдавання ударів Altra, кілька HX-2 можуть об'єднуватися у рої, якими керує одна людина-оператор.