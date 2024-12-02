Шольцу та Зеленському показали нові безпілотники – на фото видно дрони, схожі на "шахед" та "Ланцет"
Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки озброєння із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема безпілотники, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему управління "рою дронів". Про це повідомив Офіс президента.
На виставці були дрони українського виробництва, а також створені в Україні у межах співпраці з німецькими компаніями.
Зокрема, в одному з дронів використовуються системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом, що виробляють німецькі компанії, а ще один безпілотник – результат роботи локалізованої німецької компанії, котра відкрила в Україні центр з виробництва та обслуговування вже поставленого озброєння.
Представники виробників розповіли Зеленському та Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем та про особливості їхнього використання, а також політикам показали приклади бойового застосування українських засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведенням.
На фото з пресрелізу ОП потрапило одразу декілька моделей, схожих на російські аналоги: на першій світлині видно БпЛА, який нагадує Shahed, на другому – "Ланцет" (крайній ліворуч, видно лише половину).
- "Ланцети" – один із найбільш ефективних безпілотників російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони переважно для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускаються у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях.
- У лютому 2024-го голова Мінцифри Федоров повідомив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів".