Шольцу и Зеленскому показали новые БпЛА: на фото дроны, похожие на "шахед" и "Ланцет"
Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве осмотрели новейшие образцы вооружения с системами автоматического обнаружения и поражения целей, в частности, беспилотники, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роя дронов". Об этом сообщил Офис президента.
На выставке были дроны украинского производства, а также созданные в Украине в рамках сотрудничества с немецкими компаниями.
В частности, в одном из дронов используются системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом, которые производят немецкие компании, а еще один беспилотник – результат работы локализованной немецкой компании, открывшей в Украине центр по производству и обслуживанию уже поставленного вооружения.
Представители производителей рассказали Зеленскому и Шольцу о характеристиках воздушных и наземных беспилотных систем и особенностях их использования, а также политикам показали примеры боевого применения украинских средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведением.
На фото из пресс-релиза ОП попали сразу несколько моделей, похожих на российские аналоги: на первой фотографии видно БпЛА, напоминающий Shahed, на втором – "Ланцет" (крайний слева, видна только половина).
- "Ланцеты" – один из наиболее эффективных беспилотников российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны преимущественно для повреждения/уничтожения больших целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускаются в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях.
- В феврале 2024-го глава Минцифры Федоров сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов".