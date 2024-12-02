Шольцу и Зеленскому показали новые БпЛА: на фото дроны, похожие на "шахед" и "Ланцет"

На выставке были беспилотники украинского производства, а также созданные в Украине в рамках сотрудничества с немецкими компаниями

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве осмотрели новейшие образцы вооружения с системами автоматического обнаружения и поражения целей, в частности, беспилотники, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роя дронов". Об этом сообщил Офис президента.

На выставке были дроны украинского производства, а также созданные в Украине в рамках сотрудничества с немецкими компаниями.

В частности, в одном из дронов используются системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом, которые производят немецкие компании, а еще один беспилотник – результат работы локализованной немецкой компании, открывшей в Украине центр по производству и обслуживанию уже поставленного вооружения.

Представители производителей рассказали Зеленскому и Шольцу о характеристиках воздушных и наземных беспилотных систем и особенностях их использования, а также политикам показали примеры боевого применения украинских средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведением.

На фото из пресс-релиза ОП попали сразу несколько моделей, похожих на российские аналоги: на первой фотографии видно БпЛА, напоминающий Shahed, на втором – "Ланцет" (крайний слева, видна только половина).

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента