Два украинских аналога "Ланцетов" успешно прошли тестирование

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Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов", рассказал в интервью журналисту Илье Кабачинскому министр цифровизации Михаил Федоров.

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"Несколько дней назад мы тестировали изделия по типу Ланцет. Было четыре компании, и два прошли успешно. Был дождь, снег, ветер, и в этих условиях два попали в цель. Один не взлетел, потому что не хотел терять борт, а четвертый не смог, потому что была проблема с камерой", — рассказал он.

Министр не смог точно спрогнозировать, когда эти дроны пойдут в серию, но, по его оценке, это вопрос нескольких месяцев.

"До тысяч трудно дойти, но сотни можно производить через несколько месяцев", – сказал Федоров.

Такие дроны управляются по видео, позволяющим наводить и корректировать движение при поражении. Кроме того, они имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.