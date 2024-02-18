Два украинских аналога "Ланцетов" успешно прошли тестирование
Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов", рассказал в интервью журналисту Илье Кабачинскому министр цифровизации Михаил Федоров.
"Несколько дней назад мы тестировали изделия по типу Ланцет. Было четыре компании, и два прошли успешно. Был дождь, снег, ветер, и в этих условиях два попали в цель. Один не взлетел, потому что не хотел терять борт, а четвертый не смог, потому что была проблема с камерой", — рассказал он.
Министр не смог точно спрогнозировать, когда эти дроны пойдут в серию, но, по его оценке, это вопрос нескольких месяцев.
"До тысяч трудно дойти, но сотни можно производить через несколько месяцев", – сказал Федоров.
Такие дроны управляются по видео, позволяющим наводить и корректировать движение при поражении. Кроме того, они имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.
- "Ланцеты" – один из наиболее эффективных беспилотников российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны преимущественно для повреждения/уничтожения больших целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях.
- Сбить этот БпЛА после того, как по наведению "Орлана" он уже направлен на цель, очень сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение типа Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и т.д.
- В ноябре 2023 года стало известно, что российские оккупанты начали применять на фронте новую версию дронов-камикадзе "Ланцет", преодолевающих противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.