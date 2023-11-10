Росіяни почали застосовувати досконаліші "Ланцети". Повітряні сили пояснили, як протистояти їм

Російські окупанти почали застосовувати на фронті нову версію дронів-камікадзе "Ланцет", які долають протикумулятивні решітки та антидронові сітки.

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Раніше російські пропагандисти опублікували запис атаки на українську бойову машину "Ланцетом" – дрон вразив ціль, вибухнувши за кілька метрів від неї.

На покадровій зйомці видно, що дрон спрацював, не долетівши до броні. Це може свідчити про дистанційний підрив. Таким чином, сформований вибухом кумулятивний струмінь долітає на решту відстані та вражає ціль.

Новий метод дозволяє обійти антидронові сітки, в яких старі "Ланцети" плуталися та не спрацьовували. Для ініціації бойової частини безпілотник оснащений лідаром із двома оптичними камерами для вимірювання відстані до об'єкта.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що спосіб протидії новій версії "Ланцетів" — це збивати їх на підльоті або придушувати засобами радіоелектронної боротьби.

Також він зазначив, що можна збивати безпілотники-розвідники Zala та "Орлан-10", які наводять "Ланцети" на цілі.

ДОВІДКА. "Ланцети" – один з найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, Ланцети– один з найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю , а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо. Передбачувана вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".

На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".

У ГУР кажуть, що РФ розширює виробництво "Ланцетів", але роспропаганда перебільшує кількість.

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