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Російські дрони "Ланцет" літають на чеських двигунах. Виробник визнав проблему — фото

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 13:09
Російські дрони
Фото: twitter.com/slovyanskasil

Російські дрони-камікадзе "Ланцет", які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors. Відповідні знімки показав з-під Бахмута боєць 93 бригади ЗСУ з нікнеймом "твій друг Стус" у Twitter.

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"Цікава знахідка з посадок Бахмута. Після недовгих пошуків стало зрозуміло, що це мотор від російського "Ланцета". Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилася чеська компанія Model Motors", – написав військовослужбовець під знімками.

Оскільки AXI 5330/18 Gold Line V2 за ціною менш як 300 євро – це звичайний модельний двигун, який не є товаром військового призначення і продається за кордон без експортної ліцензії, він, ймовірно, був масово завезений у РФ через треті країни.

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Після того як фото розлетілися соцмережами, багато волонтерів і небайдужих громадян написали AXI Model Motors листи з вимогою пояснити ситуацію.

У компанії відповіли, що знали про проблему та працювали зі спецслужбами Чехії, щоб з'ясувати, як таке сталося. Там запевнили, що цей тип двигуна вони не продають нікому вже щонайменше рік.

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LIGA.net звернулася за коментарем до компанії-виробника, проте вони виклали повідомлення на першій сторінці сайту, в якому пишуть, що "цілком підтримують Україну в її боротьбі за свободу" і ніколи не постачали свою продукцію для військових потреб.

ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

"Ми спільно з відповідними органами в Чеській Республіці виявили, що наша продукція була неправомірно використана третьою стороною за кордоном для продажу [та інтеграції] в деякі види зброї, яку використовує російська армія. Ми хотіли б запевнити всіх, що зробили кроки, щоб цього більше не могло статися, і щоб наша продукція більше не використовувалася для виробництва чи продажу цієї зброї. Війна – зло", – йдеться у заяві компанії.

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Євген Пилипенко
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