Російські дрони "Ланцет" літають на чеських двигунах. Виробник визнав проблему — фото

Російські дрони-камікадзе "Ланцет", які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors. Відповідні знімки показав з-під Бахмута боєць 93 бригади ЗСУ з нікнеймом "твій друг Стус" у Twitter.

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"Цікава знахідка з посадок Бахмута. Після недовгих пошуків стало зрозуміло, що це мотор від російського "Ланцета". Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилася чеська компанія Model Motors", – написав військовослужбовець під знімками.

Оскільки AXI 5330/18 Gold Line V2 за ціною менш як 300 євро – це звичайний модельний двигун, який не є товаром військового призначення і продається за кордон без експортної ліцензії, він, ймовірно, був масово завезений у РФ через треті країни.

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Після того як фото розлетілися соцмережами, багато волонтерів і небайдужих громадян написали AXI Model Motors листи з вимогою пояснити ситуацію.

У компанії відповіли, що знали про проблему та працювали зі спецслужбами Чехії, щоб з'ясувати, як таке сталося. Там запевнили, що цей тип двигуна вони не продають нікому вже щонайменше рік.

LIGA.net звернулася за коментарем до компанії-виробника, проте вони виклали повідомлення на першій сторінці сайту, в якому пишуть, що "цілком підтримують Україну в її боротьбі за свободу" і ніколи не постачали свою продукцію для військових потреб.

ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, Ланцети– один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани із сітки-рабиці, стрілецьку зброю , а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК та ін. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

"Ми спільно з відповідними органами в Чеській Республіці виявили, що наша продукція була неправомірно використана третьою стороною за кордоном для продажу [та інтеграції] в деякі види зброї, яку використовує російська армія. Ми хотіли б запевнити всіх, що зробили кроки, щоб цього більше не могло статися, і щоб наша продукція більше не використовувалася для виробництва чи продажу цієї зброї. Війна – зло", – йдеться у заяві компанії.

23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".

На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".

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