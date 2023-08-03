Российские дроны Ланцет летают на чешских двигателях. Производитель признал проблему: фото

Российские дроны-камикадзе "Ланцет", которые приносят много вреда на линии фронта, летают на авиамодельных двигателях чешской компании AXI Model Motors. Соответствующие снимки показал из-под Бахмута боец 93 бригады ВСУ с никнеймом "твій друг Стус" в Twitter.

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"Интересная находка с посадок Бахмута. После недолгих поисков стало понятно, что это мотор от российского "Ланцета". Сняв слой армированного скотча, мы увидели маркировку производителя этого мотора. Им оказалась чешская компания Model Motors", – написал военнослужащий под снимками.

Поскольку AXI 5330/18 Gold Line V2 по цене менее 300 евро – это обычный модельный двигатель, который не является товаром военного назначения и продается за рубеж без экспортной лицензии, в РФ он, вероятно, был массово завезен через третьи страны.

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После того как фото разлетелись по соцсетям, многие волонтеры и неравнодушные граждане написали AXI Model Motors письма с требованием объясниться.

В компании ответили, что знали о проблеме и работали со спецслужбами Чехии, чтобы выяснить, как такое произошло. Там заверили, что этот тип двигателя они не продают никому уже по меньшей мере год.

LIGA.net обратилась за комментарием к компании-производителю, однако они выложили сообщение на первой странице сайта, в котором пишут, что "полностью поддерживают Украину в ее борьбе за свободу" и никогда не поставляли свою продукцию для военных нужд.

СПРАВКА. "Ланцеты" – один из наиболее эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, Ланцеты– один из наиболее эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие , а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000.

"Мы совместно с соответствующими органами в Чешской Республике обнаружили, что наша продукция была неправомерно использована третьей стороной за границей для продажи [и интеграции] в некоторые виды оружия, которое использует российская армия. Мы хотели бы заверить всех, что предприняли шаги, чтобы этого больше не могло произойти, и чтобы наша продукция больше не использовалась для производства или продажи этого оружия. Война – зло", – говорится в заявление компании.

23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".

В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".

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