Российские дроны Ланцет летают на чешских двигателях. Производитель признал проблему: фото
Российские дроны-камикадзе "Ланцет", которые приносят много вреда на линии фронта, летают на авиамодельных двигателях чешской компании AXI Model Motors. Соответствующие снимки показал из-под Бахмута боец 93 бригады ВСУ с никнеймом "твій друг Стус" в Twitter.
"Интересная находка с посадок Бахмута. После недолгих поисков стало понятно, что это мотор от российского "Ланцета". Сняв слой армированного скотча, мы увидели маркировку производителя этого мотора. Им оказалась чешская компания Model Motors", – написал военнослужащий под снимками.
Поскольку AXI 5330/18 Gold Line V2 по цене менее 300 евро – это обычный модельный двигатель, который не является товаром военного назначения и продается за рубеж без экспортной лицензии, в РФ он, вероятно, был массово завезен через третьи страны.
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После того как фото разлетелись по соцсетям, многие волонтеры и неравнодушные граждане написали AXI Model Motors письма с требованием объясниться.
В компании ответили, что знали о проблеме и работали со спецслужбами Чехии, чтобы выяснить, как такое произошло. Там заверили, что этот тип двигателя они не продают никому уже по меньшей мере год.
LIGA.net обратилась за комментарием к компании-производителю, однако они выложили сообщение на первой странице сайта, в котором пишут, что "полностью поддерживают Украину в ее борьбе за свободу" и никогда не поставляли свою продукцию для военных нужд.
"Мы совместно с соответствующими органами в Чешской Республике обнаружили, что наша продукция была неправомерно использована третьей стороной за границей для продажи [и интеграции] в некоторые виды оружия, которое использует российская армия. Мы хотели бы заверить всех, что предприняли шаги, чтобы этого больше не могло произойти, и чтобы наша продукция больше не использовалась для производства или продажи этого оружия. Война – зло", – говорится в заявление компании.
- 23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".
- В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".
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