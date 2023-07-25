Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода

Российское диссидентское издание "Протокол" опубликовало расследование о производстве иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в российском Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга".

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Журналисты пишут, что полномасштабная война РФ против Украины поставила крест на идее "перспективной экономической зоны" в Алабуге, а мобилизация в России ударила по человеческому ресурсу — из-за этого там решили начать брать оборонные заказы, чтобы получить отсрочку от призыва для сотрудников.

Изначально планировалось производить бронежилеты, однако итогом стали боевые дроны — в Татарстане хотели делать разведывательные БПЛА "Орлан-10", но после ряда бюрократических препятствий там пришли к производству "шахедов".

По словам источников издания, контракт России с Ираном оценивается в около 115-130 млрд рублей. Комплектующие для Shahed полностью поставляются из Ирана, а их непосредственная сборка происходит уже в Татарстане.

Договор стран предусматривает полное обучение специалистов из Алабуги на иранских производствах. Источники уточняют, что в Татарстане купили "франшизу" на производство иранских дронов.

По задумке россиян, в дальнейшем количество импортируемых из Ирана комплектующих будет постепенно снижаться, на Алабуге планируют научиться делать электронику и двигатели самостоятельно — полное прекращение поставок комплектующих якобы займет два-три года.

В материале сказано, что только сейчас, на первом этапе сотрудничества Ирана и РФ, ангар для производства "шахедов" в Татарстане занимает 40 кв. км.

Первый этап производства сейчас подходит к концу — это просто сборка из готовых запчастей. За следующий год в Алабуге планируют произвести автоматизацию производства. Враг хочет, чтобы эффективность сборки должна превзойти иранскую в десятки раз, а итоговая площадь ангаров должна быть больше 100 кв. км.

24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.

Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".

В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

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