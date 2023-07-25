Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода
Российское диссидентское издание "Протокол" опубликовало расследование о производстве иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в российском Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга".
Договор стран предусматривает полное обучение специалистов из Алабуги на иранских производствах. Источники уточняют, что в Татарстане купили "франшизу" на производство иранских дронов.
По задумке россиян, в дальнейшем количество импортируемых из Ирана комплектующих будет постепенно снижаться, на Алабуге планируют научиться делать электронику и двигатели самостоятельно — полное прекращение поставок комплектующих якобы займет два-три года.
В материале сказано, что только сейчас, на первом этапе сотрудничества Ирана и РФ, ангар для производства "шахедов" в Татарстане занимает 40 кв. км.
Первый этап производства сейчас подходит к концу — это просто сборка из готовых запчастей. За следующий год в Алабуге планируют произвести автоматизацию производства. Враг хочет, чтобы эффективность сборки должна превзойти иранскую в десятки раз, а итоговая площадь ангаров должна быть больше 100 кв. км.
- 24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.
- Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".
- В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.
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