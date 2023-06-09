Россия строит завод по производству иранских дронов в Татарстане – Белый дом

Разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов. Он должен быть размещен в Татарстане. Об этом заявил спикер Белого дома Джон Кирби, сообщает The Guardian.

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Он сказал, что Россия, похоже, углубляет свое сотрудничество с Ираном в "полномасштабном оборонном партнерстве". РФ получила сотни ударных беспилотников, которые использует для ударов по Украине.

Согласно рассекреченной разведывательной информации, дроны были транспортированы в РФ по Каспийскому морю.

"Мы также озабочены тем, что Россия сотрудничает с Ираном для производства иранских БПЛА внутри РФ", – сказал Кирби.

По его словам, США располагают информацией о том, что Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может начать работать в начале следующего года.

По данным разведки, предприятие будет расположено в российской особой экономической зоне "Алабуга" (Елабужский район Татарстана).

Россия предложила Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в частности по производству ракет, электроники и ПВО, сообщил представитель Белого дома.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит и Украине, и соседям Ирана, и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и прекращать эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности, и мы готовы делать больше", – сказал Кирби.

24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.

Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".

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