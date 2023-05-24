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Зеленский обратился к народу Ирана: Вы должны быть на другой стороне истории, не со злом видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 22:02
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Президент Владимир Зеленский заявил, что, поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает только большую изоляцию от мира и еще больше проблем. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

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Украинский лидер обратился к иранскому народу: обществу, улемам, каждой семье и тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране.

"Для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что хоть защитники Украины и научились сбивать иранские "Шахеды", но все же бывают попадания, в результате которых гибнут дети, женщины и мужчины.

"Для чего такие циничные убийства Ирана? Руками России, но вашим, вашим оружием. Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Саккези, или в любом другом городе вашей страны? Еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы", - указал украинский лидер.

Новость дополняется...

Олег Васькив
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Владимир ЗеленскийвойнаИран
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