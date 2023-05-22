Президент Владимир Зеленский рассказал о новых международных визитах в Украину и последующей военной помощи в видеообращении.

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"Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты в нашу страну. Будет еще оружие для наших воинов", – сказал он.

Президент отметил, что сейчас ведется работа для того, чтобы решение НАТО на саммите в Вильнюсе стало таким, которое сработало бы для Украины.

Также Зеленский отметил декларацию Парламентской ассамблеи НАТО, в которой были признаны геноцидом преступления России против Украины и осуждена рашистская идеология.

По словам президента, сейчас идет подготовка к нескольким промежуточным мероприятиям насчет безопасности в странах-соседях Украины: "Тех, которые нас больше поддерживают ".

Он анонсировал новые обращения для "понимания миром Украины" и для укрепления связей с партнерами.

"Такова наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите – будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно", – подытожил Зеленский.

21 мая 2023 года Зеленский выступил на саммите G7: поблагодарил за помощь и заявил о силе демократических стран, когда они объединены.

22 мая Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом.

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