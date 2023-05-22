UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Максимум полезного внимания мира к Украине, еще оружие для наших воинов видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 18:33
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации

Президент Владимир Зеленский рассказал о новых международных визитах в Украину и последующей военной помощи в видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты в нашу страну. Будет еще оружие для наших воинов", – сказал он.

Президент отметил, что сейчас ведется работа для того, чтобы решение НАТО на саммите в Вильнюсе стало таким, которое сработало бы для Украины.

Также Зеленский отметил декларацию Парламентской ассамблеи НАТО, в которой были признаны геноцидом преступления России против Украины и осуждена рашистская идеология.

По словам президента, сейчас идет подготовка к нескольким промежуточным мероприятиям насчет безопасности в странах-соседях Украины: "Тех, которые нас больше поддерживают ".

Он анонсировал новые обращения для "понимания миром Украины" и для укрепления связей с партнерами.

"Такова наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите – будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно", – подытожил Зеленский.

  • 21 мая 2023 года Зеленский выступил на саммите G7: поблагодарил за помощь и заявил о силе демократических стран, когда они объединены.
  • 22 мая Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом.

Читайте также: "Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнанатовоенная помощьсаміт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 