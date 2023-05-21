UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский выступил на саммите G7: Мы показали, на что способна демократия

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 08:52
Зеленский выступил на саммите G7: Мы показали, на что способна демократия - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 21 мая, впервые лично выступил на рабочей сессии саммите Большой семерки – все предыдущие разы он делал это с помощью видеосвязи.

В своей речи он поблагодарил лидеров G7 за помощь, оказанную Украине, и заявил о силе демократических стран, когда они объединены.

"Каждый, кто может захотеть агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России", – сказал он.

В качестве примера он назвал разрушение российского мифа о неуязвимости ее гиперзвуковых ракет.

"Много лет мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых якобы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в какой-то момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия [...] Мы решаем, какой будет безопасность неба, а не наш враг", – сказал президент Украины.

Читайте также
Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Он выразил надежду, что в дальнейшем воздушный щит Украины будет усилен с помощью истребителей F-16.

Президент также напомнил, что у Украины большие ожидания от июльского саммита НАТО, но рассчитывает получить гарантии безопасности еще до него.

"Так же, как наши с вами действия в течение этой войны спасли международное право и свободу, наши гарантии безопасности будут работать на недопущение трагедии войны. Они будут работать, чтобы остановить потенциального агрессора. Украина хотела бы, чтобы наши команды расставили точки над "і" в деле гарантий безопасности до Вильнюса", – сказал Зеленский.

Читайте также
Как Украина строит авиационную коалицию и почему пока сомневаются США: четыре фактора на пути к F-16
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнаg7большая семерка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 