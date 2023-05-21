Зеленский выступил на саммите G7: Мы показали, на что способна демократия

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 21 мая, впервые лично выступил на рабочей сессии саммите Большой семерки – все предыдущие разы он делал это с помощью видеосвязи.

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своей речи он поблагодарил лидеров G7 за помощь, оказанную Украине, и заявил о силе демократических стран, когда они объединены.

"Каждый, кто может захотеть агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России", – сказал он.

В качестве примера он назвал разрушение российского мифа о неуязвимости ее гиперзвуковых ракет.

"Много лет мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых якобы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в какой-то момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия [...] Мы решаем, какой будет безопасность неба, а не наш враг", – сказал президент Украины.

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Он выразил надежду, что в дальнейшем воздушный щит Украины будет усилен с помощью истребителей F-16.

Президент также напомнил, что у Украины большие ожидания от июльского саммита НАТО, но рассчитывает получить гарантии безопасности еще до него.

"Так же, как наши с вами действия в течение этой войны спасли международное право и свободу, наши гарантии безопасности будут работать на недопущение трагедии войны. Они будут работать, чтобы остановить потенциального агрессора. Украина хотела бы, чтобы наши команды расставили точки над "і" в деле гарантий безопасности до Вильнюса", – сказал Зеленский.

19 мая лидеры G7 заявили, что Россия должна полностью выйти из всей международно признанной территории Украины.

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