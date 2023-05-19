Заявление G7: РФ должна полностью выйти со всей международно признанной территории Украины

Лидеры G7 в своем заявлении по результатам встречи в Хиросиме подчеркнули, что справедливый мир в войне России против Украины не может быть реализован без полного и безусловного вывода российских войск со всей международно признанной территории Украины, это требование должно быть включено в любую мирную инициативу. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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Лидеры G7 отметили, что Россия начала эту войну, она может ее и закончить.

Агрессия России против Украины является нарушением международного права, в частности, Устава ООН, подчеркнули участники встречи.

"Мы снова заявляем о своем решительном непринятии незаконных попыток России захватить украинскую территорию силой. Мы подчеркиваем, что справедливый мир не может быть реализован без полного и безусловного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру" , – говорится в заявлении.

Лидеры G7 также подчеркнули, что безответственная ядерная риторика России, подрыв режимов контроля над вооружениями и заявленное намерение развернуть ядерное оружие в Беларуси "опасны и неприемлемы".

Участники встречи в Хиросиме также поддержали формулу мира президента Владимира Зеленского.

"Учитывая жизнеспособное послевоенное мирное урегулирование, мы по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с Украиной, а также с заинтересованными странами и институтами относительно устойчивой безопасности и других обязательств, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдержать российскую агрессию", – говорится в заявлении.

Индийский телеканал news18 сообщил, что Зеленский якобы встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, причем лично на полях саммита G7 в Хиросиме.

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