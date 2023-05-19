Заява G7: Росія має повністю вийти з усієї міжнародно визнаної території України

Лідери G7 у своїй заяві за результатами зустрічі у Хіросімі наголосили, що справедливий мир у війні Росії проти України не може бути реалізований без повного і безумовного виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, цю вимогу має бути включено у будь-яку мирну ініціативу. Заяву опубліковано на сайті Білого дому.

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Лідери G7 зазначили, що Росія почала цю війну, вона ж може її і закінчити.

Агресія Росії проти України є порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, наголосили учасники зустрічі.

"Ми знову заявляємо про своє рішуче неприйняття незаконних спроб Росії захопити українську територію силою. Ми підкреслюємо, що справедливий мир не може бути реалізований без повного і безумовного виведення російських військ і військової техніки, і це має бути включено в будь-який заклик до миру", – йдеться у заяві.

Лідери G7 також наголосили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі "є небезпечними та неприйнятними".

Учасники зустрічі у Хіросімі також підтримали формулу миру президента Володимира Зеленського.

"З огляду на життєздатне післявоєнне мирне врегулювання ми як і раніше готові досягти домовленостей разом з Україною, а також із зацікавленими країнами та інституціями щодо стійкої безпеки та інших зобов’язань, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє та стримати російську агресію", – йдеться у заяві.

Індійський телеканал news18 повідомив, що Зеленський нібито зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, причому особисто на полях саміту G7 у Хіросімі.

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