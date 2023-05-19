Зеленський зустрінеться з Моді. Індійські ЗМІ пишуть, що особисто в Хіросімі

Індійський телеканал news18 повідомив, що президент Володимир Зеленський нібито зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, причому особисто на полях саміту G7 у Хіросімі.

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Журналісти зазначили, що український лідер прибуде до Японії 20 травня, Моді вже вирушив до Хіросіми, де зустрінеться з лідерами країн "Великої сімки".

"Це буде перша зустріч президента України Зеленського з прем'єр-міністром Моді з часу початку війни у лютому 2022 року", – поінформував news18.

Раніше 19 травня 2023 року Зеленський здійснив перший офіційний візит до Саудівської Аравії, де має виступити на саміті Ліги арабських держав.

18 травня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G7 лише у режимі відеоконференції.

19 травня секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Зеленський особисто поїде на саміт G7. Однак згодом у РНБО уточнили, що президент візьме участь онлайн.

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