RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов заявив, що Зеленський буде на G7 у Японії. РНБО уточнює: У режимі онлайн

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 09:24
Данілов заявив, що Зеленський буде на G7 у Японії. РНБО уточнює: У режимі онлайн - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)
уточнено

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що президент Володимир Зеленський особисто поїде на саміт G7 у Японії. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Зеленський поїде до будь-якої точки світу, щоб розв'язувати питання обороноздатності України.

Він зазначив, що на зустрічі лідерів G7 у Японії ухвалюватимуться "дуже важливі рішення".

"Тому особиста присутність потрібна, щоб відстоювати наші інтереси, пояснювати та аргументувати", — сказав Данілов.

Також секретар РНБО заявив, що Україна з повагою ставиться до союзників, але рішення про будь-які способи закінчення війни прийматиме самостійно.

"Замість нас ніхто нічого вирішувати чи диктувати умови не буде, це неможливо. Будь-яке рішення має бути справедливим, ми платимо дуже велику ціну за свою свободу", — резюмував він.

ОНОВЛЕНО о 10:59. В апараті РНБО уточнили заяву Данілова та повідомили, що Зеленський візьме участь у зустрічі у режимі онлайн.

  • 18 травня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G7 лише у режимі відеоконференції.

  • 17 травня у Білому домі повідомили, що на G7 будуть зроблені конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну проти України.

  • 18 травня канцлер Німеччини Шольц перед самітом у Хіросімі заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.

Читайте також: Головним пунктом порядку денного саміту G7 буде війна Росії проти України

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнаолексій даніловвійськова допомогапереговориG7
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 