Данілов заявив, що Зеленський буде на G7 у Японії. РНБО уточнює: У режимі онлайн

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що президент Володимир Зеленський особисто поїде на саміт G7 у Японії. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Зеленський поїде до будь-якої точки світу, щоб розв'язувати питання обороноздатності України.

Він зазначив, що на зустрічі лідерів G7 у Японії ухвалюватимуться "дуже важливі рішення".

"Тому особиста присутність потрібна, щоб відстоювати наші інтереси, пояснювати та аргументувати", — сказав Данілов.

Також секретар РНБО заявив, що Україна з повагою ставиться до союзників, але рішення про будь-які способи закінчення війни прийматиме самостійно.

"Замість нас ніхто нічого вирішувати чи диктувати умови не буде, це неможливо. Будь-яке рішення має бути справедливим, ми платимо дуже велику ціну за свою свободу", — резюмував він.

ОНОВЛЕНО о 10:59. В апараті РНБО уточнили заяву Данілова та повідомили, що Зеленський візьме участь у зустрічі у режимі онлайн.

18 травня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G7 лише у режимі відеоконференції.

17 травня у Білому домі повідомили, що на G7 будуть зроблені конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну проти України.

18 травня канцлер Німеччини Шольц перед самітом у Хіросімі заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.

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