UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов подтвердил, что Зеленский лично будет на G7 в Японии: Примут очень важные решения

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 09:24
Данилов подтвердил, что Зеленский лично будет на G7 в Японии: Примут очень важные решения - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что президент Владимир Зеленский лично поедет на саммит G7 в японской Хиросиме. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Зеленский поедет в любую точку мира, чтобы решать вопросы обороноспособности Украины.

Он отметил, что на встрече лидеров G7 в Японии будут приниматься "очень важные решения". 

"Поэтому личное присутствие нужно, чтобы отстаивать наши интересы, объяснять и аргументировать", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО заявил, что Украина с уважением относится к союзникам, но решение о каких-либо способах окончания войны будет принимать самостоятельно. 

"Вместо нас никто ничего решать или диктовать условия не будет, это невозможно. Любое решение должно быть справедливым, мы платим очень большую цену за свою свободу", — резюмировал он.

  • 18 мая 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что Зеленский примет участие в саммите G7 только в режиме видеоконференции.
  • 17 мая в Белом доме сообщили, что на G7 будут сделаны конкретные шаги по усилению изоляции России и ослаблению ее способности вести войну против Украины.
  • 18 мая канцлер Германии Шольц перед саммитом в Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру.

Читайте также: Главным пунктом повестки дня саммита G7 будет война России против Украины

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнапереговорыg7военная помощьАлексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 