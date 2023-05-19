Данилов подтвердил, что Зеленский лично будет на G7 в Японии: Примут очень важные решения

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что президент Владимир Зеленский лично поедет на саммит G7 в японской Хиросиме. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Зеленский поедет в любую точку мира, чтобы решать вопросы обороноспособности Украины.

Он отметил, что на встрече лидеров G7 в Японии будут приниматься "очень важные решения".

"Поэтому личное присутствие нужно, чтобы отстаивать наши интересы, объяснять и аргументировать", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО заявил, что Украина с уважением относится к союзникам, но решение о каких-либо способах окончания войны будет принимать самостоятельно.

"Вместо нас никто ничего решать или диктовать условия не будет, это невозможно. Любое решение должно быть справедливым, мы платим очень большую цену за свою свободу", — резюмировал он.

18 мая 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что Зеленский примет участие в саммите G7 только в режиме видеоконференции.

17 мая в Белом доме сообщили, что на G7 будут сделаны конкретные шаги по усилению изоляции России и ослаблению ее способности вести войну против Украины.

18 мая канцлер Германии Шольц перед саммитом в Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру.

Читайте также: Главным пунктом повестки дня саммита G7 будет война России против Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.