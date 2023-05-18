Зеленский не приедет в Хиросиму на саммит G7, а примет участие онлайн – премьер Японии

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится в Хиросиме 19-21 мая, онлайн. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида 18 мая, передает Reuters.

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По словам главы японского правительства, украинский лидер присоединится к встрече G7 в режиме видеоконференции в воскресенье, 21 мая.

Соответствующее заявление Кисида сделал на фоне слухов о том, что Зеленский может присутствовать на саммите "Большой семерки" в Хиросиме лично.

Как пишет агентство Kyodo, премьер Японии пригласил президента Украины принять участие онлайн в трехдневном саммите G7, который начинается 19 мая, во время своего визита в Киев 21 марта 2023 года.

СПРАВКА . Саммит G7 должен пройти в период 19-21 мая в японском городе Хиросима. Вопросы, связанные с реагированием международного сообщества на войну РФ против Украины, привлечения Москвы к ответственности, станут одними из главных на встрече.

17 мая 2023 года в Белом доме заявили, что "Большая семерка" готовится усилить изоляцию России и ослабить ее способность вести войну

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