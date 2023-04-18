Главы МИД стран G7 пригрозили РФ и поддерживающим ее в Украине серьезными последствиями

Министры иностранных дел G7 заявили, что Россия столкнется с "серьезными последствиями" в случае любого использования химического, биологического или ядерного оружия, а те, кто поддерживает Россию в Украине, понесут "серьезные расходы". Об этом говорится в обнародованном министрами коммюнике, сообщает CNN.

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"Безответственная ядерная риторика России и ее угрозы развернуть ядерное оружие в Беларуси неприемлемы. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям", — говорится в документе.

"Мы остаемся преданными усилению санкций против России, координации и полному их выполнению. Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в войне, иначе они потерпят серьезные расходы", – подчеркнули министры.

В коммюнике также решительно осуждается широкое использование Россией информационных манипуляций и дезинформации для получения поддержки в войне против Украины.

Представители стран G7 поддержали "изучение вопроса создания" международного трибунала на базе судебной системы Украины для преследования преступлений агрессии против Украины.

25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что использование ядерного оружия является "недопустимым".

Вадим Ребрина

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