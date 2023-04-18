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Главы МИД стран G7 пригрозили РФ и поддерживающим ее в Украине серьезными последствиями

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18.04.2023, 13:57
Главы МИД стран G7 пригрозили РФ и поддерживающим ее в Украине серьезными последствиями - Фото
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)

Министры иностранных дел G7 заявили, что Россия столкнется с "серьезными последствиями" в случае любого использования химического, биологического или ядерного оружия, а те, кто поддерживает Россию в Украине, понесут "серьезные расходы". Об этом говорится в обнародованном министрами коммюнике, сообщает CNN.

"Безответственная ядерная риторика России и ее угрозы развернуть ядерное оружие в Беларуси неприемлемы. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям", — говорится в документе.

"Мы остаемся преданными усилению санкций против России, координации и полному их выполнению. Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в войне, иначе они потерпят серьезные расходы", – подчеркнули министры.

В коммюнике также решительно осуждается широкое использование Россией информационных манипуляций и дезинформации для получения поддержки в войне против Украины.

Представители стран G7 поддержали "изучение вопроса создания" международного трибунала на базе судебной системы Украины для преследования преступлений агрессии против Украины.

  • 25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что использование ядерного оружия является "недопустимым".
Вадим Ребрина
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Россия ядерное оружие g7
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