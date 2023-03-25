Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом диктатор сказал в интервью пропагандистскому каналу Россия 24, сообщают РИА Новости.

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По его словам, 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия.

Путин заявил, что якобы поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Он добавил, что Россия уже разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.

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Вадим Ребрина

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