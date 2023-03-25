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Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 20:02
Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси - Фото
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом диктатор сказал в интервью пропагандистскому каналу Россия 24, сообщают РИА Новости.

По его словам, 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия.

Путин заявил, что якобы поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Он добавил, что Россия уже разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

  • 21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
  • Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
  • Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией. 

Читайте также: Если Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть уберет танки из Украины – Кирби

Вадим Ребрина
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владимир путин беларусь ядерное оружие
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