Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси
25.03.2023, 20:02
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)
Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом диктатор сказал в интервью пропагандистскому каналу Россия 24, сообщают РИА Новости.
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По его словам, 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия.
Путин заявил, что якобы поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Он добавил, что Россия уже разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.
- 21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
- Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
- Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.
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