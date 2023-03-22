Если Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть уберет танки из Украины – Кирби

В Белом доме заявили, что если Россия боится снарядов с обедненным ураном, то пусть выведет свои танки с территории Украины. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает AFP.

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Как отмечается, США отвергли жалобы России на заявление Великобритании о том, что она направит Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Кирби назвал жалобы Москвы лишенными аргументации, поскольку боеприпасы с повышенной способностью пробивать броню танков не радиоактивны и "даже близко не входят в сферу действия ядерного оружия".

"Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных возможностей. Так что, опять же, если Россия особенно беспокоится о благополучии своих танков и своих танкистов… они могут просто переправить их через границу обратно в Россию", – сказал представитель Белого дома.

Он добавил, что Россия возмущается, потому что "просто не хочет, чтобы Украина продолжала уничтожать ее танки".

21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

Минобороны Великобритании заявило, что российский диктатор Владимир Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Наталія Медведєва

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