Если Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть уберет танки из Украины – Кирби
В Белом доме заявили, что если Россия боится снарядов с обедненным ураном, то пусть выведет свои танки с территории Украины. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает AFP.
Как отмечается, США отвергли жалобы России на заявление Великобритании о том, что она направит Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.
Кирби назвал жалобы Москвы лишенными аргументации, поскольку боеприпасы с повышенной способностью пробивать броню танков не радиоактивны и "даже близко не входят в сферу действия ядерного оружия".
"Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных возможностей. Так что, опять же, если Россия особенно беспокоится о благополучии своих танков и своих танкистов… они могут просто переправить их через границу обратно в Россию", – сказал представитель Белого дома.
Он добавил, что Россия возмущается, потому что "просто не хочет, чтобы Украина продолжала уничтожать ее танки".
- 21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
- Минобороны Великобритании заявило, что российский диктатор Владимир Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
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