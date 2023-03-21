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Путин намеренно дезинформирует о снарядах с обедненным ураном — Минобороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 20:51
Путин намеренно дезинформирует о снарядах с обедненным ураном — Минобороны Британии - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Министерство обороны Великобритании утверждает, что российский диктатор Владимир Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Об этом сообщает Sky News.

Путин заявил, что Москва отреагирует, если Великобритания предпримет такой шаг, который, по его мнению, означает переход Запада на поставки Украине оружия, содержащего ядерные компоненты.

Минобороны Британии подтвердило, что предоставит Украине снаряды с обедненным ураном, добавив, что британская армия использовала этот материал в своих снарядах десятилетиями.

"Это стандартный компонент, и он не имеет ничего общего с ядерным оружием или его возможностями. Россия это знает, но сознательно пытается дезинформировать", – говорится в заявлении МО.

Министерство отмечает, что снаряды высокоэффективны для поражения современных танков и бронетехники.

Также там добавили, что, согласно результатам научных исследований, любое влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном "вероятно, будет низким".

  • Ранее заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
Вадим Ребрина
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