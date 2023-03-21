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Британия передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 15:06
Британия передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном - Фото
Баронесса Аннабель Голди (Фото - Генеральный штаб ВСУ)

Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана. Об этом заявила в Парламенте заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди.

В Палате лордов был задан вопрос Министерству обороны, будут ли Украине переданы какие бы то ни было боеприпасы с обедненным ураном.

Баронесса Голди, являющаяся одним из высших руководителей Министерства обороны, ответила, что "наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники".

СПРАВКА. Обедненный уран – металл высокой плотности (примерно в три раза выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.
Сергій Бережний
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Великобритания военная помощь Аннабель Голди обедненный уран бронебойные снаряды
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