Британия передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном

Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана. Об этом заявила в Парламенте заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди.

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В Палате лордов был задан вопрос Министерству обороны, будут ли Украине переданы какие бы то ни было боеприпасы с обедненным ураном.

Баронесса Голди, являющаяся одним из высших руководителей Министерства обороны, ответила, что "наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники".

СПРАВКА. Обедненный уран – металл высокой плотности (примерно в три раза выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

4 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано первоначально.

Сергій Бережний

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