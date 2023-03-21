Британия передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном
21.03.2023, 15:06
Баронесса Аннабель Голди (Фото - Генеральный штаб ВСУ)
Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана. Об этом заявила в Парламенте заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В Палате лордов был задан вопрос Министерству обороны, будут ли Украине переданы какие бы то ни было боеприпасы с обедненным ураном.
Баронесса Голди, являющаяся одним из высших руководителей Министерства обороны, ответила, что "наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники".
СПРАВКА. Обедненный уран – металл высокой плотности (примерно в три раза выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.
- 4 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано первоначально.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии