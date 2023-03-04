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Британия даст Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала – посол

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 16:50
Британия даст Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала – посол - Фото
Танк Challenger 2 (Фото: EPA)

Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано изначально. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

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Пристайко подчеркнул, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.

Также он отметил, что Британия предлагает увеличить количество украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение в стране в 2023 году, в два с половиной раза.

Комментируя запросы Украины на боевые самолеты, посол сказал, что "здесь сложно, мы ищем варианты".

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Оксана Житнюк
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