Зеленский и Сунак встретились с танкистами ВСУ, которые учатся на Challenger – фото
08.02.2023, 20:14
Зеленский и Сунак на учебной базе танков Challenger (Фото - EPA)
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились в Британии с украинскими военными, которые проходят обучение на танках Challenger 2. Об этом сообщает CNN.
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Зеленский и Сунак прибыли на военную базу Лалворт-Кэмп в графстве Дорсет и провели там встречу с военными ВСУ.
Премьер-министр Британии подтвердил, что танки Challenger 2 будут доставлены в Украину уже в марте. Он также заявил, что Британия расширит программы подготовки для украинских военных и будет обучать также моряков и пилотов военной авиации.
- 8 февраля Зеленский прилетел в Великобританию, где встретился с премьер-министром Сунаком и выступил перед британским парламентом. В выступлении он заявил, что победа Украины в войне с Россией изменит мир и сделает невозможной любую агрессию в будущем.
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