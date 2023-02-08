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Зеленский и Сунак встретились с танкистами ВСУ, которые учатся на Challenger – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 20:14
Зеленский и Сунак встретились с танкистами ВСУ, которые учатся на Challenger – фото - Фото
Зеленский и Сунак на учебной базе танков Challenger (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились в Британии с украинскими военными, которые проходят обучение на танках Challenger 2. Об этом сообщает CNN.

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Зеленский и Сунак прибыли на военную базу Лалворт-Кэмп в графстве Дорсет и провели там встречу с военными ВСУ.

Премьер-министр Британии подтвердил, что танки Challenger 2 будут доставлены в Украину уже в марте. Он также заявил, что Британия расширит программы подготовки для украинских военных и будет обучать также моряков и пилотов военной авиации.   

Зеленский и Сунак на учебной базе танков Challenger (Фото – EPA)

Зеленский и Сунак на учебной базе танков Challenger (Фото – EPA)

Читайте также: Самолеты – Украине, крылья – для свободы. Что сказал Зеленский парламенту Великобритании

Сергій Бережний
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Великобритания танки владимир заленский риши сунак Challenger 2
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