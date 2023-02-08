Зеленский в Лондоне: Победа Украины изменит мир, это будет победа над самой идеей войны

Выступая перед британскими политиками в Лондоне, президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне с Россией изменит мир и сделает невозможной любую агрессию в будущем.

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Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку Украины "с первого дня".

"Лондон стоял на стороне Киева с первого дня, с первых секунд и минут войны... протянул руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать", – сказал он.

"Я пришел сюда и стою перед вами от имени храбрых, от имени наших героев войны, которые сейчас в окопах под огнем вражеской артиллерии; от имени наших летчиков и от имени каждого защитника неба, защищающего Украину от вражеских самолетов и ракет; от имени наших танкистов, борющихся за восстановление наших украинских границ; от имени наших призывников, которые сейчас проходят подготовку, в том числе и здесь, в Британии", – сказал президент.

Отдельно он поблагодарил бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, сказав, что тот продемонстрировал "мудрость и характер" в начале войны.

Победа Украины изменит мир и сдержит любых будущих агрессоров, сказал Зеленский.

"Соединенное Королевство идет вместе с нами к важнейшей победе в нашей жизни, это будет победа над самой идеей войны", – сказал он.

8 февраля Зеленский прилетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом. Также он планирует увидеться с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

9 февраля Зеленский должен приехать в Брюссель и выступить перед Европейским парламентом.

Сунак во время сегодняшнего выступления в британском парламенте заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году. Он сказал, что последняя помощь страны обеспечит Украине возможность защититься от России.

Вадим Ребрина

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