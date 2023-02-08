Сунак: Мы поможем Украине защититься от России, победа должна быть в этом году
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в британском парламенте, заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году. Он добавил, что последняя помощь его страны обеспечит Украине возможность защититься от России. Об этом сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сунак сказал, что рад визиту президента Владимира Зеленского в Великобританию. По его словам, это "свидетельство нерушимой дружбе" между Великобританией и Украиной.
Премьер отметил, что последняя помощь Великобритании обеспечит Украине возможность защититься от России.
Сунак сказал, что целью его страны остается победа Украины на поле боя в этом году, добавив, что российская агрессия "не может и не будет продолжаться".
Вот почему Великобритания наращивает военную поддержку Украины, сказал он, включая обучение морских пехотинцев и пилотов.
"Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году", — сказал он.
Сунак также заявил, что военные преступления России против Украины "ужасны".
Премьер сказал, что Великобритания гордится тем, что продемонстрировала лидерство в финансовой и технической поддержке Международного уголовного суда в привлечении к ответственности российских военных преступников. Он надеется, что вскоре последуют первые обвинения.
Кроме того, по словам Сунака, Великобритания работает над тем, чтобы восстановление Украины финансировалось должным образом.
- Сегодня утром в офисе Сунака сообщили, что инструкторы Королевских военно-воздушных сил Великобритании начнут учить украинских лётчиков, "чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО".
- Также официальный Лондон объявил, что на встрече с Зеленским Сунак предложит ему "возможности большей дальности" для Сил обороны.
Комментарии