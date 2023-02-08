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Британия берется за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 10:47
Британия берется за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО - Фото
Eurofighter Typhoon (фото — Lee Osberry, USAF)

Инструкторы Королевских военно-воздушных сил Великобритании начнут обучать украинских летчиков, "чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО". Об этом утром 8 февраля объявили в офисе главы британского правительства Риши Сунака, пишет Sky News.

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"Офис г-на Сунака объявил о планах расширить подготовку Вооруженных Сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев", – говорится в сообщении.

На вооружении ВВС Британии есть два типа истребителей: Lockheed Martin F-35B Lightning II и Eurofighter Typhoon.

Помимо этого, обещано ускорение поставок военной техники для Сил обороны.

СПРАВКА. После разблокирования поставок западной бронетехники военно-политическое руководство Украины форсирует тему передачи Силам обороны западных истребителей. Канцлер Германии Олаф Шольц на конец января 2023 года категорически был против этого, как и некоторые из тех немецких политиков/чиновников, которые ранее активно лоббировали предоставление ВСУ танков. Общая мысль у тех, кто против, – "это же не танки, это уже другое". Аналогичная аргументация наблюдалась перед каждым из этапов усиления военной помощи Украине.

Читайте также: "У нас их мало". Блащака спросили, поделится ли Польша истребителями F-16 с Украиной 

Євген Пилипенко
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Великобритания авиация военная помощь обучение летчик
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