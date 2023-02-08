Британия берется за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО
Инструкторы Королевских военно-воздушных сил Великобритании начнут обучать украинских летчиков, "чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО". Об этом утром 8 февраля объявили в офисе главы британского правительства Риши Сунака, пишет Sky News.
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"Офис г-на Сунака объявил о планах расширить подготовку Вооруженных Сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев", – говорится в сообщении.
На вооружении ВВС Британии есть два типа истребителей: Lockheed Martin F-35B Lightning II и Eurofighter Typhoon.
Помимо этого, обещано ускорение поставок военной техники для Сил обороны.
- В Воздушных силах говорят, что Украине нужно "не менее пяти бригад" истребителей F-16.
- 5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- В Германии боятся, что ФРГ станет участницей войны, дав Украине самолеты.
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